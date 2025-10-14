48 hores
Com canvia la vida en unes hores o minuts. És una afirmació a la qual estem acostumats, tot i que no ens creiem massa, i que ja he compartit amb vostès en altres ocasions. Fa només una setmana esperàvem un acord de pau després de dos anys de guerra i bombardejos, i en un parell de dies es va aconseguir la treva. Ahir es va signar a Egipte un acord per a la pau. Caldrà veure com evoluciona aquesta reconstrucció, i com torna la normalitat al territori de Gaza. Quaranta-vuit hores han canviat la vida de milers de ciutadans. També pot canviar en el temps que dura la comunicació d’una mala notícia, o quan una dona s’ha d’enfrontar a una interrupció voluntària de l’embaràs (IVE). Un moment que marcarà, en diferents graus, la vida de la dona que ho viu. Per sort, al nostre país és un dret públic que les dones van guanyar després d’anys de reivindicacions. Ara és, de nou, tema central en la batalla que mantenen la dreta i la ultradreta amb l’únic objectiu de generar crispació i divisió. Per sort, cada vegada amb menys impacte social. Des de la invenció de suposats “síndromes” sense cap fonament científic, fins a la negativa a complir la llei i el fet de promoure que les dones de la Comunitat de Madrid hagin d’anar a altres llocs a interrompre l’embaràs. No deixa de sorprendre que, tot i les diferències ideològiques, Díaz Ayuso mostri tan poca empatia cap a les dones de la seva comunitat davant una situació tan dura i complexa. Res passa perquè sí. Potser voldria tornar a la clandestinitat que posava en risc la vida de tantes dones, o a aquells temps en què només les que tenien recursos podien sortir del país. Tampoc deu saber que, el 2024, el 78,8% dels avortaments es van realitzar en la sanitat privada, a ella, que tant li agrada. Que la IVE sigui una pràctica garantida pel sistema públic afavoreix la seguretat i la salut de les dones. Les acompanya en un moment difícil i no desitjat. Per això, és positiu que es treballi perquè aquest dret pugui quedar protegit a la Constitució. D’aquesta manera, potser aquells que sempre volen mantenir intocable la Carta Magna deixaran de manipular l’opinió pública amb aquest tema i es dedicaran, finalment, a proposar solucions i millores per als ciutadans i ciutadanes d’aquest país.