Llegir per plaer

“Per a mi un llibre que un nen vol llegir per si mateix val més que 100 llibres que se’ls obligui a llegir. Crec que és important que els nens llegeixin per plaer de petits, o el més probable és que ja no llegeixin d’adults, i això és una tragèdia, perquè s’estan perdent tot un univers”, va sentenciar el prestigiós escriptor i actor britànic David Walliams la setmana passada a Barcelona durant el pregó de la diada de Sant Jordi. Ell, que és autor de literatura juvenil, de fet el més venut en aquests moments al Regne Unit, té clara la importància de la lectura des de ben petits. Perquè sap que fomentar la lectura i deixar que els nens llegeixin per plaer és una fórmula per aconseguir que abandonin, durant una estona, les pantalles. La competència del món digital és tan ferotge que fer que s’enganxin a la lectura és tota una proesa. No voldria fer un discurs catastrofista perquè tots coneixem les preocupants dades de comprensió lectora. Tot i que sabem perfectament que aquest és un tema que cal afrontar i resoldre si no volem haver de sumar-hi més lamentacions. Però, per això, és interessant la reflexió que ens proposa David Walliams. Com transmetem l’amor i el respecte per la lectura als nostres nens i adolescents? Deixem que siguin ells que descobreixin els gèneres que més els entusiasmen? O encara tenim determinades lectures “obligatòries” a les escoles que generen l’efecte contrari? Donem, a la literatura infantil i juvenil, tota la difusió que mereix als mitjans de comunicació? Necessitem més espais de recomanació, com els que tenim amb els llibres d’adults, per conèixer propostes editorials noves, atrevides, que poden despertar l’esperit crític, l’interès i la capacitat de raonament dels petits. Perquè segur que hi ha un treball perseverant que s’ha de fer a casa i que els pares hi juguen un paper fonamental, però si llavors hi sumem els esforços dels mestres i hi afegim la presència dels mitjans, segur que el resultat serà més potent. Fàcil ja sabem que no ho és i que les pantalles tenen un poder d’atracció desmesurat, però rendir-se no és cap solució. En canvi, acompanyar els petits lectors és fonamental si creiem amb el seu potencial i, evidentment, si volem invertir en el seu futur. Que és compartit i que ens implica a tots.