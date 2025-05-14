Art funerari
Llegeixo que un cementiri d’un poble de Lleida opta a ser el millor de l’Estat espanyol. Es tracta de Montornès de Segarra perquè, com passa en altres municipis, és un indret singular o, més ben dit, una gran joia modernista. Potser el titular pot semblar estrany però, en realitat, no ho és. Són molts els cementiris que destaquen per la seva bellesa, el seu patrimoni artístic i el seu valor històric. El de Montornès de Segarra va ser construït, a finals del segle XIX, per Josep Balcells, fill del poble. Es veu que després de fer-se ric a Amèrica venent vi i oli, al tornar va decidir invertir part de les seves fortunes en el cementiri.
De fet, caldrà esperar fins al dia 19 de juny per saber si aquest poble de la Segarra serà el guanyador però, tot i així, la votació popular segueix oberta fins al 4 de juny. Per tant, si algú hi vol participar encara ho pot fer.
Però més enllà del que pot considerar-se una anècdota, realment molts cementiris són grans espais d’art. Ho és, també, el de Montjuïc de Barcelona o el Cementiri Vell de Balaguer, que compta amb grans obres modernistes. Es veu que l’any 1901 el primer premi de la Loteria Nacional va tocar a Balaguer i un dels afortunats va ser el capellà i músic balaguerí Nadal Puig i Bellera. Amb els diners aconseguits, ell va contractar l’escultor Enric Clarasó perquè elaborés la tomba familiar. De fet, Clarasó, juntament amb Josep Llimona o Miquel Blay, mereix ser considerat un dels mestres més representatius de l’art funerari modernista.
Que els cementiris siguin un espai ple d’art no ens hauria de sorprendre. Tradicionalment han estat llocs de memòria i devoció però, alhora, una expressió més de cultura i poder. En funció de les tombes es podia demostrar una classe social, un prestigi o una capacitat econòmica. Per això, crec que és bo considerar alguns cementiris com a petits museus a l’aire lliure. Si és així potser sabrem valorar algunes obres o elements arquitectònics que acullen i destaquen pel seu gran valor patrimonial. En alguns ja es fan visites guiades i la gent hi passeja. És el que, probablement, passarà a Montornès de Segarra. Un premi pot convertir el seu cementiri en un nou atractiu turístic. Veurem si hi ha sort. Alea iacta est.