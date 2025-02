L’empatia del Dr. Argimon

Creado: Actualizado:

La pandèmia va provocar tota mena de relacions online, des de classes de gimnàstica i pastisseria fins a àpats familiars o d’amics compartits per plataformes de videotrucades. A nivell periodístic, vam convertir l’epidemiòleg Fernando Simón en una de les fonts més acreditades de l’actualitat sobre la covid a Espanya i, a Catalunya, Josep Maria Argimon en gairebé un membre de la nostra família.

L’empatia d’aquest doctor, i per descomptat la de la doctora Carmen Cabezas, amb els periodistes va arribar al punt que ahir Argimon encara ens preguntava per la redactora que cobria les seues rodes de premsa online, Maria Marquès, en temps de coronavirus, i per la qual es va interessar en una recent visita a Lleida. De fet, estava fins i tot informat de la seua recent maternitat.