Ayer preguntábamos la opinión a los visitantes de la feria MOS y un grupo que venía de Lleida y Alcarràs nos dijo que tenía prisa. Nada que objetar. Al rato, nuestra redactora se los encontró tomando un aperitivo y se disculparon por no haberla podido atender. No solo respondieron amablemente a sus preguntas, sino que la invitaron a coca de recapte y aceitunas gigantes rellenas. Tenemos los mejores lectores. ¡Gracias!

De Canarias a Cervera

Sabemos que Marc Márquez tiene fans en todo el mundo, pero ayer en Cervera conocimos a uno que venía ex profeso desde Canarias a celebrar el título con los paisanos del piloto. Es tan fan que lleva toda (¡pero toda!) la espalda tatuada con imágenes del Tro de Cervera.