Els propietaris d’un lloguer d’una casa, quins drets tenim?
El meu nom no importa, ni tan sols la meva situació. Aquest escrit va adreçat a les persones que com jo oferim un servei de lloguer a canvi d’un preu irrisori i ens trobem contínuament aquesta desprotecció per part de qui fa aquestes lleis sobre llogaters, en què els propietaris no tenim cap mena de dret ni poder sobre les nostres coses, en què els llogaters sempre tenen les de guanyar, en què redactes milions de clàusules i no serveix de res i si vols solucionar alguna cosa has de pagar el doble, un temps llarg… I encreuant els dits que no se’t quedin a dins i de forma gratuïta.
La meva pregunta és la següent: qui ha fet aquestes lleis? Em fa la sensació que aquesta persona és un pare d’un ocupa o una persona que no ha llogat mai i no s’ha trobat en aquesta situació d’impotència davant d’unes persones que s’estan aprofitant de la teva bona fe i que l’únic que vols és que facin les coses correctament. On estem arribant i què pretenen amb aquestes lleis? Si nosaltres observem i veiem que no estan actuant de forma correcta, com és que els que fan aquestes lleis no ho veuen? Si els propietaris ho fem de forma correcta i legal i fem contracte; per què la llei no ens empara? Tot ha d’anar a la via penal? Tothom ha de treure profit d’una desgràcia d’aquesta mesura? Senyors i senyores, qui està fent aquestes lleis és lamentable.