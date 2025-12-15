Ordeig para otro golpe

Creado: Actualizado:

La gala de los Premis Nacionals als Millors Olis d'Oliva Verge celebrada la noche del sábado en Les Borges Blanques fue una fiesta por todo lo alto por la que hay que felicitar a la organización. Una de las anécdotas la protagonizó el teniente de alcalde de Reus, que al subir al escenario para recoger el testigo como sede del evento el próximo año tuvo la mala suerte de tropezar. Se hubiera caído si no fuera porque el conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, estuvo al quite y en un alarde de reflejos le cogió antes de que llegara al suelo. Está visto que Ordeig se ha convertido en un especialista en parar golpes, después de haber tenido que afrontar en muy poco tiempo el foco de peste porcina africana y la dermatosis nodular en el bovino. Seguro que este le pareció el más sencillo de evitar.