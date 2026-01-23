Creado: Actualizado:

Se ha viralizado un vídeo de animación que nos ha encantado. Es una versión km 0 de la intro de The Simpsons. 'The lleidatans' es del pallarés Albert Farré ( @titoworld ). Lo tiene todo: el muñeco de Sidamon, el Sr. Postu en el papel de Bart escribiendo en la pizarra “Es Lleida, no Lleide”, Homer conduciendo un John Deere, una Naranja Tropical de Glas pasando por el marcador del súper y, por descontado, la Seu Vella, Indíbil y Mandoni, el puente de Príncip de Viana, la plaza Ricard Viñes, l'Aplec... Lo tienen arriba de esta noticia por si no lo han visto.