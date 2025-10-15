Palestina
Per què el món islàmic, més enllà d’alguns fòrums negociadors, no ha fet res per evitar el genocidi palestí? Per què l’Autoritat Nacional Palestina (ANP) no ha tingut cap paper en aquesta barbàrie? Per què Hamas, davant la massacre dels seus, no s’ha rendit? Per què la UE és tan covarda davant la ferotgia del govern jueu? Per què les grans economies no han tallat radicalment tot negoci amb Israel? Doncs, perquè l’islam té dues grans branques irreconciliables: el sunnisme, majoritari en països com l’Aràbia Saudita, Egipte, Turquia, els Emirats Àrabs, Jordània, Oman, Qatar, Kuwait, el Iemen, on representa el 90%. I el 10% restant el xiisme, preeminent a l’Iran, el Pakistan, l’Afganistan o el Líban, països amb qui Hamàs té més bona sintonia que no pas amb els primers. Perquè el sionisme (el nacionalisme imperialista jueu) i el nacionalisme imperialista àrabomusulmà són dos pols que es repel·leixen. Perquè Israel ve a ser com l’estrella cinquanta-una de la bandera dels USA, que és com dir que el lobby jueu als EUA és a l’arrel fundacional dels mateixos estats unitats, i disposa dels seu armament i munició ad libitum. Perquè Israel té tractes comercials sucosos amb la majoria de països occidentals. La UE li compra, entre altres, maquinària, equips de transport i productes químics. I Israel exporta a Europa armament, sistemes de defensa aèria, diamants, equips d’alta tecnologia, productes farmacèutics, a part de productes agrícoles.
Perquè el sentiment de culpa de l’extermini jueu al llarg de la història, des dels pogroms medievals fins a l’holocaust nazi i l’antisemitisme sempre latent a tants països europeus fa que les queixes de la UE contra la massacre palestina siguin d’una tebior merament diplomàtica. Perquè l’ANP, a pesar dels acords d’Oslo de 1993 i el reconeixement internacional com a representant del “presumible” estat palestí, només és, tristament, una autoritat de paper. La realitat és que la política no té ànima. La massacre de Gaza és el paradigma perfecte dels estralls que produeix la llei del talió: dent per dent, ull per ull elevada a l’enèsima potència. Es restituirà mai la identitat, la pàtria, la terra, la vida dels palestins? Es diu que Aurora Picornell abans de ser afusellada va dir: “Podreu matar homes, dones, infants com el meu que encara no han nascut. Però, les idees? Amb quines bales matareu les idees?”