Promociones que hacen daño

A ver. Cada cual es libre de venderse al mejor postor. Quien paga manda y el que cobra por los servicios prestados está encantado de la vida, pero ello no impide que algunas de las últimas promociones que vemos –y sufrimos– en la pequeña pantalla nos provoquen urticaria. Nos referimos a este último acuerdo de colaboración, a cambio de una millonada, por supuesto, de la liga de fútbol profesional del inefable Tebas con la mismísima Arabia Saudí. Al melodioso son de los petrodólares, no se cortan a la hora de emitir en las previas, descansos y pospartidos de los encuentros en directo la promoción que reza que “Arabia Saudí es el destino turístico oficial de la LFP”. Y se quedan tan anchos y panchos. O sea, no hay más preguntas, señorías. Ante tamaño desatino, nos parecen menudencias hechos como los que perpetra TVE en los descansos de los partidos que emite en Copa. Vale, te cuelan un informativo express, pero que vendan como el no va más entrevistas para promocionar la serie Zorro o el Benidorm Fest en el descanso del Athletic-Barça, eso, no.