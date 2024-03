¿Denuncia y oportunismo?

Creado: Actualizado:

Antes de seguir adelante. Las agresiones sexuales no deben quedar jamás impunes o silenciadas y deben denunciarse urbi et orbi hasta que los responsables sufran en sus carnes el inexorable peso de la ley. Dicho esto, también cabe destacar lo sorprendente de esta pareja, Vicente y Fernanda, influencers y creadores de contenidos, que de viaje por la India fueron asaltados y agredidos, y ella, ante los ojos de su marido, fue víctima de una violación múltiple. Hasta aquí los hechos, pero lo que llama la atención es que, desde el mismo hospital, donde estaban recibiendo atención médica y antes de que la policía hindú concluyera sus pesquisas, ya lo habían explicado en las redes sociales. Sus seguidores, que se cuentan por miles, se han multiplicado por mucho más aún. Ante tantas facilidades, los medios se han volcado con ellos y los programas del corazón cuentan y no acaban lo sucedido ya con varias detenciones de los presuntos autores de este execrable caso de violencia de género. Lo que chirría, y da que pensar, es la celeridad por contarlo todo tan deprisa. Algo no cuadra.