Denúncia i oportunisme?

Abans de seguir endavant. Les agressions sexuals no han de quedar mai impunes o silenciades i han de denunciar-se urbi et orbi fins que els responsables pateixin a les seues carns l’inexorable pes de la llei. Dit això, també val a destacar aquesta parella sorprenent, Vicente i Fernanda, influencers i creadors de continguts, que de viatge per l’Índia van ser assaltats i agredits, i ella, davant dels ulls del seu marit, va ser víctima d’una violació múltiple. Fins aquí els fets, però el que crida l’atenció és que, des del mateix hospital, on estaven rebent atenció mèdica i abans que la policia hindú conclogués les indagacions, ja ho havien explicat a les xarxes socials. Els seus seguidors, que es compten per milers, s’han multiplicat per molt més encara. Davant de tantes facilitats, els mitjans s’han bolcat amb ells i els programes del cor expliquen i no acaben el que va passar ja amb diverses detencions dels presumptes autors d’aquest execrable cas de violència de gènere. El que grinyola, i fa pensar, és la celeritat per explicar-ho tot tan de pressa. Alguna cosa no quadra.