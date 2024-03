Lo bueno, si breve...

Creado: Actualizado:

Así, con paso firme, pero sin apenas ruido, Aquí la Tierra se ha convertido en un más que sólido valor en la tarde-noche de La 1. Dado que se emite todos los días de la semana, a las 20.30 horas, igual no les suena demasiado, pero deben saber que el espacio, de tan solo media hora de duración y estrenado en mayo de 2014 –o sea con diez temporadas a la espalda– promedia una audiencia del 10,2. Jacob Petrus (Manresa, 1976) es un presentador titular y los fines de semana le cogen el relevo Quico Taronjí e Isabel Moreno. ¿Y dónde reside el secreto de su éxito? Simplemente en algo tan obvio que lo convierte en un rara avis dentro de la parrilla televisiva. Aquí la Tierra es ágil, conciso, sin prisas, pero sin pausas y, sobre todo, con tan solo treinta minutos de duración, no cansa. A base de capsulitas, de no más de tres minutos cada una de ellas, con reporteros e invitados, es capaz de deleitar instruyendo, como se decía hace años. Con la meteorología como eje vertebrador, el espectador recibe información turística, gastronómica y opciones viajeras. En un plis-plas.