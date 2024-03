Poques paraules i ben dites

Creat: Actualitzat:

Així, amb pas ferm, però sense fer gairebé soroll, Aquí la Tierra s’ha convertit en un més que sòlid valor en el vespre de La 1. Atès que s’emet tots els dies de la setmana, a les 20.30 hores, potser no els sona gaire, però han de saber que l’espai, de només mitja hora de durada i estrenat el maig del 2014 –o sigui, amb deu temporades a l’esquena– fa una mitjana d’audiència del 10,2. Jacob Petrus (Manresa, 1976) és un presentador titular i els caps de setmana li prenen el relleu Quico Taronjí i Isabel Moreno. I on resideix el secret del seu èxit? Simplement en una cosa tan òbvia que el converteix en un rara avis dins de la graella televisiva. Aquí la Tierra és àgil, concís, sense presses, però sense pauses i, sobretot, amb tan sols trenta minuts de durada, no cansa. A base de capsuletes, de no gaire més de tres minuts cadascuna, amb reporters i convidats, és capaç de delectar instruint, com es deia fa anys. Amb la meteorologia com a eix vertebrador, l’espectador rep informació turística, gastronòmica i opcions viatgeres. En un tres i no res.