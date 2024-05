detail.info.publicated Redacció

detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament de Lleida apostarà per aplicar la ZBE en un 10% del sòl urbà residencial en una fase inicial. S'ha de recordar que el Pla de qualitat de l’aire horitzó 2027 de la Generalitat estableix en les característiques de les ZBE que haurà de comptar amb una superfície mínima del 25% del sòl urbà residencial, tot i que en fase inicial s’acceptaran superfícies d’aplicació inferiors (no menys del 10%) sempre que s’estableixi el compromís d’ampliar-les en un termini màxim de 4 anys o si en el procés de revisió del projecte no s’assoleixen els objectius.

Aquesta és la proposta en què està treballant la Paeria, segons ha explicat la tinent d’alcalde i regidora de Seguretat, Mobilitat i Civisme, Cristina Morón, durant la comissió informativa d’aquest àmbit. “Farem un sistema de transició començant per aquest 10% per arribar en 4 anys al 25%, tot i que serem bel·ligerants i reclamem a la Generalitat i a l’Estat el seu suport tant en el transport públic urbà col·lectiu, el transport públic interurbà i la seva interactuació i relació dels municipis de l’entorn de la ciutat de Lleida i la potenciació del Pla de Rodalies del ferrocarril amb la Franja i l’estudi de la implantació d’estacions urbanes”.

“Totes les actuacions que cal fer per aconseguir l’objectiu de reducció d’emissions del CO2 han de convergir en una mateixa estratègia. El Pacte pel Clima que vam presentar en parla d’aquest objectiu i pretén aconseguir la reducció del 40% en l’horitzó 2030”, ha explicat la regidora.

La Paeria adjudicarà en els propers dies el projecte de la Zona de Baixes Emissions de Lleida que comptarà amb una anàlisi ambiental i econòmica i definirà les seves característiques com la superfície de sòl urbà residencial en què s’aplicarà, les exempcions i moratòries, la calendarització, la distribució dels estacionaments dissuasius i de la xarxa de transport col·lectiu urbà, entre altres, que aniran lligats al Pla de Mobilitat Urbana i Sostenible de Lleida.

La primera setmana de juny es farà una reunió amb els grups municipals i, posteriorment, un procés de participació ciutadana amb l’objectiu que es puguin fer aportacions al document. Amb tot, per portar el projecte a la seva aprovació al juliol, de la mateixa manera que l’Ordenança Municipal en què paral·lelament també s’hi està treballant en la seva redacció.

Zones de baixes emissions (ZBE)

Una zona de baixes emissions (ZBE) és un entorn urbà delimitat on es restringeix l’accés i la circulació dels vehicles més contaminants i generalment vinculat a l’etiqueta o distintiu ambiental de cada vehicle.

Les ZBE persegueixen assolir un triple objectiu: reduir l'ús del vehicle privat, reformar l'espai públic per avançar cap a una mobilitat més sostenible i neta i millorar la qualitat de l'aire dels municipis metropolitans.

El marc normatiu vigent (Llei 7/2021, de 20 de maig, de canvi climàtic i transició energètica) estableix que les ciutats de més de 50.000 habitants i les de més de 20.000 habitants amb superacions dels valors límit de qualitat de l'aire han d'adoptar plans de mobilitat urbana sostenible que introdueixin mesures de mitigació per reduir les emissions derivades de la mobilitat incloent-hi l'establiment de ZBE abans de l'any 2023 (ha estat prorrogat).

La Generalitat té un projecte de decret per aprovar el Pla de Qualitat de l’Aire, horitzó 2027 que data del mes de març del 2023, tot i que el decret encara no està publicat.