Reclamen més aparcaments i busos abans de limitar el trànsit amb la ZBE a Lleida

Fer més aparcaments dissuasius, millorar l’eficiència del transport públic i facilitar la renovació del parc de vehicles mitjançant subvencions. Aquestes són les propostes que planteja la Federació d’Associacions de Veïns (FAV) perquè la implantació de la Zona de Baixes Emissions (ZBE) a Lleida sigui efectiva i ajudi a reduir la contaminació de la ciutat. El president de la federació, Toni Baró, va reconèixer que aplicar la ZBE “requereix tenir en compte molts aspectes per la complexitat que comporta una transició d’aquestes característiques, que creiem que hauria d’anar acompanyada de mesures que vagin més enllà d’establir els seus límits i repartir etiquetes ambientals”, motiu pel qual van plantejar aquestes tres mesures, ja que “si cal reduir l’ús del vehicle privat fan falta més aparcaments i un transport públic puntual i de qualitat, a més d’ajudar els ciutadans a renovar els vehicles, ja sigui mitjançant rebaixes o subvencions perquè molts no podrien circular malgrat que resideixin a la ZBE”.

D’altra banda, Baró va demanar que la seua entrada en vigor sigui “un aterratge suau” per a la ciutadania, tant a nivell de restriccions de mobilitat com d’ajudes per renovar els vehicles. En aquest sentit, s’ha de recordar que la previsió del govern municipal és que la ZBE comenci incloent el Barri Antic i els límits estarien a rambla d’Aragó, Anselm Clavé i Blondel.

Inicialment ocuparia el 10 per cent del sòl urbà i s’anirà ampliant de forma progressiva fins a arribar al 25 per cent en uns quatre anys, tal com preveu el projecte de decret de la Generalitat.“És una obligació que ens ve marcada per Europa i s’ha d’acatar, però ens preocupa i estarem molt pendents que la seua aplicació es porti a terme sense prendre decisions traumàtiques o injustes”, va advertir Baró, que va afegir que “la contaminació existeix, però tampoc s’ha de pecar d’excés de valentia amb la ZBE”. Segons el projecte de la Generalitat, el 61% dels automòbils censats actualment a Lleida ciutat no podran entrar a la ZBE a partir de l’1 de gener del 2028.