La Zona de Baixes Emissions de Lleida començarà al Barri Antic i el seu entorn i s'aplicarà per fases

El Centre Històric serà la primera zona de la ciutat de Lleida que restringirà l’accés als vehicles més contaminants. La futura Zona de Baixes Emissions (ZBE) tindrà els primers límits a la rambla d’Aragó, el carrer Anselm Clavé i l’avinguda de Blondel, i ocuparà inicialment el 10% de la superfície urbana. “La primera fase serà al rovell de l’ou de la ciutat, i anirem avançant de dins cap a fora”, explica l’alcalde, Fèlix Larrosa.

La ZBE s’ampliarà progressivament per fases, atenent l’exigència del Govern que en quatre anys assoleixi com a mínim el 25% del sòl urbà residencial, tal com preveu en el projecte de decret que impulsa. “Estem treballant en el pla director de mobilitat urbana, en la redacció del projecte i en l’ordenança, crec que a finals d’aquest mes de juny o inicis de juliol tindrem a punt la normativa”, afegeix l’alcalde.

Larrosa recorda que “considerava excessiu el projecte inicial de la ZBE” que va impulsar l’anterior govern municipal, de manera que “hem demanat als tècnics que facin una redimensió”. Així, assegura que l’ajuntament disposa de “moltes formes per arribar a l’objectiu d’abaixar un 40% les emissions” de gasos amb efecte d’hivernacle per al 2030, “la qual cosa es pot fer amb la gestió energètica, del transport, de l’aigua o dels residus”, afirma.

El projecte de decret que planteja el Govern dicta que la ZBE, que s’ha d’aplicar a Lleida i a la resta de ciutats catalanes de més de 50.000 habitants per mandat de la llei estatal de canvi climàtic i transició energètica, limitarà l’accés de vehicles dièsel amb etiqueta B (groga) a partir de l’1 de gener del 2027, i no del 2026 com va anunciar en un inici.

Així doncs, es prohibirà la circulació als vehicles dièsel matriculats entre els anys 2006 i 2013. La Generalitat preveu així flexibilitzar el nou decret després d’haver rebut múltiples al·legacions de diversos ajuntaments. Així mateix, l’accés a la ZBE de tots els vehicles amb etiqueta B (els dièsel ja esmentats i els de gasolina d’entre els anys 2000 i 2005) quedarà totalment restringit a partir de l’1 de gener del 2028.

A Lleida ciutat hi ha censats 26.446 vehicles amb el dispositiu ambiental B, un 29% del total de 90.975. Al costat dels 29.583 que no tenen cap etiqueta (els més contaminants) representen el 61% del parc mòbil, de manera que sis de cada deu vehicles de la capital no podran entrar a la ZBE a partir del 2028.