El Govern prohibirà circular vehicles amb etiqueta groga a les zones de baixes emissions el 2028

El Govern limitarà la circulació de vehicles dièsel amb etiqueta groga a les Zones de Baixes Emissions (ZBE) dels municipis de més de 50.000 habitants quan s’activin avisos de contaminació a partir de l’1 de gener del 2026 i en els de més de 20.000 des de l’1 de gener de 2028. La restricció serà permanent el 2028 i afectarà tots els cotxes amb aquest distintiu. Així ho determina el nou pla de qualitat de l’aire que el conseller d’Acció Climàtica, David Mascort, va fer públic ahir i que preveu aprovar en les properes setmanes a través d’un decret. El document inclou 83 mesures i 391 accions, moltes de relacionades amb el trànsit, però també altres de vinculades a l’activitat industrial i als nous planejaments urbanístics. Contempla autoritzacions excepcionals per als vehicles que no compleixin els requisits ambientals i excepcions, com és el cas dels serveis d’emergència i essencials, les persones amb malalties o discapacitats, famílies amb rendes baixes o les persones amb mobilitat reduïda. Durant un any des de la implementació de la ZBE, els residents hi podran accedir sense tenir-se en compte la seua etiqueta fins 52 dies a l’any, i les furgonetes tenen una exempció de fins a tres anys.