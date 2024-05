Uns multicines, un centre esportiu o trasters, opcions per als antics cinemes Lauren de Lleida

detail.info.publicated Redacció Guissona detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El 8 de juliol del 2015 els cines Lauren van abaixar la persiana definitivament després que el seu grup empresarial entrés en fallida. Un tancament que va suposar el final de l’últim gran multicine de Lleida ciutat i que era el principal atractiu de l’Illa de l’Oci, el nom amb què és coneguda aquesta zona de Cappont al costat del campus de la Universitat de Lleida. Des d’aleshores no ha obert cap multicine a la trama urbana i ara els lleidatans només poden elegir entre el Funatic o anar als JCA Cinemes d’Alpicat. En aquests gairebé deu anys que porten tancats els Lauren, les instal·lacions han estat saquejades, okupades i el titular ha estat sancionat per l’ajuntament per no mantenir-les en bones condicions, i és que encara hi ha penjats fins i tot els cartells de les últimes pel·lícules que es van oferir l’estiu del 2015.

Nou anys tancat Des que van tancar el juliol del 2015, els cines han estat okupats i saquejats diversos cops

Sobre els usos que podrien tenir ara les instal·lacions, des de Trademat Auction SL, el portal encarregat de la subhasta, van assenyalar que podrien ser, per les dimensions, des d’un centre esportiu, una zona per a trasters o la continuïtat del local com a sala de cine.