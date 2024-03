El teatrillo de Carmen Borrego

Creado: Actualizado:

De acuerdo. Todo lo que rodea a Supervivientes es puro teatro. Salvo la primera edición, en que todo constituía una sorpresa para los concursantes, ahora cada uno sabe de qué va y qué es lo que tiene que hacer y decir para seguir adelante. Pero en esta nueva edición, estrenada el jueves y con un estratosférico 21,7 de audiencia, lo que debe hacer pensar a Mediaset que cargarse todo lo que le funcionaba fue claramente un error, hay detalles que son totalmente prescindibles. De entrada, Jorge Javier al frente de las principales galas (Sobera, las secundarias). Tiene un millonario contrato con la cadena que entiende que ya se lo tiene que pagar. Igual es mejor que haga algo porque aún tiene su tirón popular, y a la vista está. El otro es tirar del morbo que provoca Carmen Borrego, hija de la Campos, a la espera de recuperar terreno en los platós. Montó un pitote porque no quería saltar del helicóptero al mar. Dramáticamente, quería abandonar y que la devolvieran a casa, cuando en el contrato se especifica que si no hay salto no hay ingreso, y no poco, en tu cuenta bancaria.