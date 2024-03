El teatret de Carmen Borrego

Creat: Actualitzat:

D’acord. Tot el que envolta Supervivientes és pur teatre. Tret de la primera edició, que tot constituïa una sorpresa per als concursants, ara tots de què va i què és el que han de fer i dir per seguir endavant. Però en aquesta nova edició, estrenada dijous i amb un estratosfèric 21,7 d’audiència, que ha de fer pensar a Mediaset que carregar-se tot el que li funcionava va ser clarament un error, hi ha detalls que són totalment prescindibles. D’entrada, Jorge Javier al capdavant de les principals gales (Sobera, les secundàries). Té un milionari contracte amb la cadena que entén que ja l’hi ha de pagar. Potser és millor que faci alguna cosa perquè encara té la força tirada popular, ja es veu. L’altre és tirar de la morbositat que provoca Carmen Borrego, filla de la Campos, a l’espera de recuperar terreny als platós. Va muntar un merder perquè no volia saltar de l’helicòpter al mar. Dramàticament, volia abandonar i que la tornessin a casa, quan al contracte s’especifica que si no hi ha salt no hi ha ingrés, que no és de pocs diners, al compte bancari.