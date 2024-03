Mala racha para los Martínez

Creado: Actualizado:

Dani Martínez (León, 1982), aceptable monologista, humorista y ahora reciclado a entertainment man televisivo, venía triunfando en Movistar+ con su Martínez y hermanos. Aunque las audiencias en plataformas nunca están claras, sí que las críticas que merecía el show eran buenas y el tratamiento en redes, aceptables. Sin embargo, Dani Martínez oyó los cantos de sirena de Mediaset y aceptó trasladar el programa a Cuatro y en abierto. Y la cosa no ha ido bien. Cuando estrenó logró un 7,1 que para la cadena no estuvo nada mal. Incluso bien, dado sus registros habituales, pero el caso es que ya va por el 4,5 y con tendencia a la baja, lo cual nos hace pensar en que la cosa no va por donde debería ir. Por un lado, Martínez y hermanos es un poco más de lo mismo de otros espacios similares: entrevistas a famosos, conocidos y saludados que se prestan a interactuar, con entrevistas y juegos, con el presentador y sus colaboradores. El punto está en el nivel de los invitados, y la influencer Dulceida, el actor Gorka Otxoa y el seleccionador Sergio Escariolo no dieron el pego.