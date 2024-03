Mala ratxa per als Martínez

Creat: Actualitzat:

Dani Martínez (Lleó, 1982), acceptable monologista, humorista i ara reciclat a entertainment man televisiu, venia triomfant a Movistar+ amb el seu Martínez y hermanos. Encara que les audiències en plataformes mai estan clares, sí que les crítiques que mereixia el xou eren bones i el tractament a les xarxes, acceptables. Tanmateix, Dani Martínez va sentir els cants de sirena de Mediaset i va acceptar traslladar el programa a Cuatro i a l’obert. I la cosa no ha anat bé. Quan va estrenar va aconseguir un 7,1, que per a la cadena no va estar gens malament. Fins i tot bé, donat els seus registres habituals, però el cas és que ja va pel 4,5 i amb tendència a la baixa, la qual cosa ens fa pensar que la cosa no va per on hauria d’anar. D’una banda, Martínez y hermanos és una mica més del mateix d’altres espais similars: entrevistes a famosos, coneguts i saludats que es presten a interactuar, amb entrevistes i jocs, amb el presentador i els seus col·laboradors. El punt és en el nivell dels convidats, i la influencer Dulceida, l’actor Gorka Otxoa i Sergio Escariolo no van acabar de lluir.