El Lleida es queda sense ascens directe (0-1)

No ha pogut ser. Després d'un dur partit davant l'Europa, el Lleida Esportiu ha acabat perdent per un solitari gol d'Adri Gené a la segona part en l'única ocasió dels visitants i, després de la victòria de l'Hércules contra el Badalona Futur (1-2), veu com es queda sense l'ascens directe i haurà de jugar el play-off d'ascens si voldrà pujar a Primera RFEF.

Amb un Camp d'Esports gairebé ple de gom a gom, amb l'afició entregada, el Lleida Esportiu començava tenint les primeres ocasions del partit a la primera meitat, malgrat no ser clares del tot, amb aproximacions de Chuli, Agüero i Ton Ripoll. Montero ha tingut una de les millors ocasions de la primera meitat d'una jugada de córner que ha marxat per ben poc. Més enllà d'aquesta ocasió, d'una volea de Ton Ripoll des de fora l'àrea i d'una xilena de Chuli, el partit s'ha alentit i ha arribat a la mitja part amb empat a zero al marcador, tot i que el Lleida ha tingut el domini del joc durant tota la primera part.

A la segona part el Lleida Esportiu ha sortit encara amb més verticalitat, buscant fer mal a través dels seus carrilers. Tot i això, qui s'ha avançat ha sigut l'Europa en el seu primer xut als 3 pals. Ha anotat Adri Gené, exjugador del Lleida Esportiu després que l'Europa guanyés una pilota dividida. Després del gol, Ángel Viadero ha optat per posar tota la llenya a la brasa i ha incorporat a molts atacants per fer un equip encara més ofensiu per buscar l'empat. Quan només faltaven 3 minuts pel final, Agüero ha caigut dins l'àrea, però l'àrbitre no ha xiulat penal tot i les crítiques del Camp d'Esports. Becerra ha tingut una altra oportunitat mig minut després que un defensa escapolats ha pogut refusar. Han sigut uns minuts finals amb moltes ocasions perilloses dels lleidatans, però que han acabat quan Joao Vigário ha sortit expulsat per vermella directa quan es complien els 90 minuts de joc.

Gerra d'aigua freda pel Lleida Esportiu, que s'ha d'oblidar del somni de l'ascens directe i haurà de lluitar per pujar a través dels play-offs. El seu últim partit de la temporada regular serà diumenge vinent (12.00) davant de l'Hércules, un partit vital per tal de guanyar el factor camp a la fase d'ascens.