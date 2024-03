Adiós a otras dos referentes

Creado: Actualizado:

El paso del tiempo es lo que tiene. Los referentes televisivos –los nuestros, se entiende– van desapareciendo. Esta semana, sin ir más lejos, se han producido dos de estas luctuosas circunstancias. Este sábado se nos fue Sílvia Tortosa (Barcelona, 1947). Polifacética artista que brilló en cine, teatro, televisión e incluso en la música como cantante y compositora. Tocó techo con La señora (Jordi Cadena, 1987) y, personalmente, nos encandiló en Asignatura pendiente (José Luis Garci, 1977) como rival de Fiorella Faltoyano ante Pepe Sacristán. Sin embargo, y aplaudiendo que se resistió hasta donde pudo al destape de la transición, siempre la recordaremos como la conductora de Aplauso en La 1 (1978-1981), que la catapultó, si no lo estaba ya, al estrellato. Un programa que nos recuerda que en televisión ya no existen musicales, salvo Got Talent. La segunda, injustamente menos mediática, ha sido la de Rosalía Dans (La Coruña, 1955). Una actriz de primer nivel que fue capaz de competir, en impacto, con Charo López en la icónica Los Gozos y las sombras (1968).