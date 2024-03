Hasta produce vértigo

Creado: Actualizado:

Con una lectura, tirando a simplista, del tema afirmaríamos después de ver el estreno de Mental Masters, en Tele 5, que ya no saben qué inventar para ganar audiencia. En Mediaset le han dado el prime-time de los lunes a esta franquicia, eso sí espectacular lo es, en que con un brazo articulado, al que se suben los famosos de turno, cual si de un parque de atracciones se tratase, por la velocidad de vértigo, ora derechos, ora bocabajo, van respondiendo a preguntas que lanza el presentador, el esforzado (mártir, le diríamos de no ser porque su sueldo es de los más elevados de la casa) Carlos Sobera. El caso es que el plató se transforma en un circo y las preguntas ni llegan al nivel de estudiantes de secundaria. Al menos, lo que se gana se destina a fines benéficos. En el programa inaugural venció la actriz Leticia Dolera por delante de Santiago Segura –¿de verdad no hay nadie más disponible?–, Paco Tous, Eduardo Casanova, Rosa López y Kira Miró. Su audiencia no estuvo mal, 11,5, pero quedó por debajo de Antena 3. La reposición de El Hormiguero de vacaciones hizo un 14,9.