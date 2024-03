Fins i tot produeix vertigen

Creat: Actualitzat:

Amb una lectura, tirant a simplista, del tema, afirmaríem després de veure l’estrena de Mental Masters, a Telecinco, que ja no saben què inventar per guanyar audiència. A Mediaset li han donat el prime time dels dilluns a aquesta franquícia –això sí, espectacular– que, amb un braç articulat al qual pugen els famosos de torn –com si d’un parc d’atraccions es tractés, per la velocitat de vertigen–, ara drets, ara de cap per avall, van responent preguntes que llança el presentador, l’esforçat (màrtir, li diríem, si no fos perquè el seu sou és dels més elevats de la casa) Carlos Sobera. El cas és que el plató es transforma en un circ i les preguntes ni arriben al nivell d’estudiants de secundària. Almenys, el que es guanya es destina a finalitats benèfiques. En el programa inaugural va vèncer l’actriu Leticia Dolera al davant de Santiago Segura –de veritat no hi ha ningú més disponible?–, Paco Tous, Eduardo Casanova, Rosa López i Kira Miró. Les xifres d’audiència no van estar malament, 11,5, però va quedar per sota d’Antena 3. La reposició d’El Hormiguero de vacances va fer un 14,9.