Ahora se llevan los juicios

La actualidad mediática, en los programas del corazón se entiende, es altamente cambiable. Si el fin de semana el último grito eran las bodas de postín con invitados de rancio abolengo, esta semana, en cambio, se llevan los juicios a partir de la vista por asesinato, en Tailandia, contra Daniel Sancho, hijo y nieto de actores. Ahora mismo hay movilización general en el lugar de los hechos (si no tiene un enviado especial allí es que la cadena no es nadie) y en los platós. Eso sí, cómodamente sentados en el estudio, los colaboradores son los mismos pero mutando según el tema a tratar. Da igual el que sea. En todos son expertos. Si este finde parecían todos doctorados en protocolos royals, moda y complementos, en esta se han convertido en especialistas en derecho penal, en general, y en el tailandés, en particular, con detalles como que el acusado puede interpelar a los testigos del ministerio fiscal. Pasó lo mismo con Dani Alves, o con menor repercusión, con el reciente de Rafael Amargo. Y en este, además, con el morbo añadido de que Daniel puede ser condenado a la pena capital.