Ara es porten els judicis

L’actualitat mediàtica, en els programes del cor s’entén, és altament canviable. Si el cap de setmana l’últim crit eren els casaments de categoria amb convidats de ranci llinatge, aquesta setmana, en canvi, es porten els judicis a partir de la vista per assassinat, a Tailàndia, contra Daniel Sancho, fill i net d’actors. Ara mateix hi ha mobilització general al lloc dels fets (si no té un enviat especial allà és que la cadena no és ningú) i als platós. Això sí, còmodament asseguts a l’estudi, els col·laboradors són els mateixos però mutant segons el tema a tractar. És igual el que sigui. En tots són experts. Si aquest cap de setmana semblaven tots doctorats en protocols royals, moda i complements, en aquesta s’han convertit en especialistes en dret penal, en general, i en el tailandès, en particular, amb detalls com que l’acusat pot interpel·lar els testimonis del ministeri fiscal. Va passar el mateix amb Dani Alves, o amb menor repercussió, amb el recent de Rafael Amargo. I en aquest, a més, amb el morbo afegit que Daniel pot ser condemnat a la pena capital.