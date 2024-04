Una apuesta cara y arriesgada

Creado: Actualizado:

Han tenido que pasar cuatro sesiones para decidir (que acabó, la última, decidiéndose por el voto de calidad de la presidenta interina del Consejo de RTVE) si David Broncano “fichaba” o no por el ente público. Larga y sangrienta deliberación dejando por el camino un reguero de ceses y dimisiones. Pero ya está, la cosa. Broncano va a ser el designado para plantar cara al invencible Pablo Motos y su El Hormiguero que se ve que quita el sueño a Prado del Rey, por su estratosférica audiencia y su nada disimulada inquina a Pedro Sánchez. El caso es que el responsable de La Resistencia de Movistar se pasa a La 1 en el prime time y por dos temporadas blindadas a razón de trece millones por cada una de ellas con la única concesión de que si la cosa no va como debería pasará al late night. Y ahí es a donde queremos ir a parar. La Resistencia original no tiene cabida en su nuevo horario. Su público, y las redes, aceptan encantados las preguntas del presentador sobre sexo y estado de las cuentas corrientes de sus invitados, pero no lo vemos tan claro para una audiencia familiar.