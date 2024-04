Una aposta cara i arriscada

Creat: Actualitzat:

Han hagut de passar quatre sessions per decidir (que va acabar, l’última, decidint-se pel vot de qualitat de la presidenta interina del Consell d’RTVE) si David Broncano fitxava o no per l’ens públic. Llarga i sagnant deliberació que va deixar pel camí una reguera de cessaments i dimissions. Però ja està, la cosa. Broncano serà el designat per plantar cara a l’invencible Pablo Motos i el seu El Hormiguero que es veu que treu el son a Prado del Rey, per la seua estratosfèrica audiència i la seua gens dissimulada malvolença a Pedro Sánchez. El cas és que el responsable de La Resistencia de Movistar es passa a La 1 al prime time i per dos temporades blindades a raó de tretze milions per cadascuna amb l’única concessió que si la cosa no va com hauria d’anar, passarà al late night. I aquí és on volem anar a parar. La Resistencia original no té cabuda en el seu nou horari. El seu públic, i les xarxes, accepten encantats les preguntes del presentador sobre sexe i estat dels comptes corrents dels seus convidats, però no ho veiem tan clar per a una audiència familiar.