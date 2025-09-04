Hisenda torna l’IRPF a mutualistes jubilats: permet recalcular l’impost als que no van presentar la declaració
L’AEAT està transferint fins a 4.000 euros a cada contribuent afectat per doble tributació, completant el procés abans de finalitzar el 2025
L’Agència Tributària ha començat a tornar diners a milers de jubilats que van realitzar aportacions excessives a les antigues mutualitats professionals durant els anys 60 i 70. Aquest procés, que s’ha posat en marxa l’agost de 2025, inclou també aquells pensionistes que no van presentar declaració de la Renda per no estar obligats. Els afectats podran rebre fins 4.000 euros corresponents als períodes impositius de 2019 a 2022.
El departament dirigit per María Jesús Montero va iniciar aquests pagaments després de l’aprovació del canvi normatiu el juliol que autoritzava l’AEAT a efectuar les transferències. Des de la seua publicació en el BOE, l’organisme disposa fins finals de 2025 per liquidar aquests deutes, moment a partir del qual Hisenda haurà d’incloure interessos de demora juntament amb el reembors principal.
Després de les modificacions legals, l’Agència Tributària ha actualitzat tot el relacionat amb aquest procés de devolució. A més de mantenir obert el termini per presentar sol·licituds, ha enviat comunicacions als pensionistes amb dret a recuperar aquests diners però que encara no havien completat els tràmits necessaris. Un aspecte important és que els antics mutualistes poden sol·licitar a Hisenda que recalculi el seu IRPF, procedint a la devolució si el resultat és favorable per al jubilat.
Qui té dret a aquesta devolució?
Els beneficiaris d’aquesta mesura són els pensionistes que van aportar a mutualitats laborals entre 1967 i 1978 i estan afectats per doble tributació. També poden reclamar els titulars de pensions complementàries abonades per fons especials de l’INSS, MUFACE, MUGEJU o ISFAS, sempre que les seues aportacions corresponguin a períodes anteriors a 1979.
Tanmateix, queden exclosos els pensionistes amb rendes baixes que no van patir retenció d’IRPF, així com els qui mai no van cotitzar a mutualitats laborals abans del 1979. Tampoc no tenen dret els jubilats que ja van rebre aquesta devolució en campanyes anteriors, els beneficiaris de pensions no contributives i de viudetat, ni es poden reclamar quantitats corresponents a exercicis prescrits (anteriors a 2019, tret d’excepcions).
Impacte pressupostari i procediment
Hisenda ha previst un desemborsament de 4.611 milions d’euros per completar aquestes devolucions, quantitat que forma part dels gairebé 6.000 milions totals destinats al pagament a tots els mutualistes. Abans de la interrupció temporal de sol·licituds, a finals de 2024 ja s’havien reemborsat aproximadament 1.325 milions d’euros.
Els mutualistes els ingressos dels quals no assolien el mínim per presentar la declaració de la Renda poden sol·licitar a l’AEAT un recàlcul del seu IRPF. Aquest tràmit permet comprovar si Hisenda té obligacions pendents amb aquests contribuents, garantint així que tots els afectats puguin recuperar el que els correspon per llei, independentment de la seua situació fiscal prèvia.