Mor el conductor d'un turisme en un xoc contra un camió a l'N-240 a Lleida
L'accident obliga a tallar la carretera a prop de la rotonda de la variant sud
El conductor d'un turisme ha mort aquest dijous a la tarda en una col·lisió amb un camió a l'N-240 a Lleida, a prop de la rotonda de la variant sud. L'accident s'ha produït per causes que s'investiguen a les 15.21 hores a l'altura del punt quilomètric 87 i ha obligat a tallar la carretera en els dos sentits de la marxa.
Arran del sinistre s’han activat cinc patrulles dels Mossos d’Esquadra, dos dotacions dels Bombers de la Generalitat i tres ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).