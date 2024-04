Lo nunca visto

Creado: Actualizado:

En los años que llevamos en esto jamás habíamos visto nada parecido. Antena 3 en el estreno de la undécima temporada de Tu cara me suena le rindió una placentera sesión de baño y masaje a TVE escogiendo como uno de los temas a imitar Zorra de Nebulossa y con los palmeros del jurado deseándole la mejor de las suertes en la próxima Eurovisión 2024. Y una consideración: Raquel Sánchez Silva hizo una versión bastante superior a la original. Dicho esto, el hoy por hoy mejor programa de entretenimiento familiar que puede verse en abierto apalizó en el sentido más literal de la palabra a la competencia. Hizo un 24,01 por el 10,7 que alcanzó ¡De viernes! de Tele 5 con las ya cansinas desgracias del clan Campos. Sobre el estreno fue un poco más de lo mismo. Lo mejor, la espectacular puesta en escena (se nota que hay presupuesto), el buen rollo entre todos y el elevado nivel de todos los concursantes. En lo negativo, su excesiva duración. El ganador no se supo hasta la una de la madrugada, las demasiadas autopromociones y el histrionismo de Àngel Llàcer ya no hace gracia alguna.