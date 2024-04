Una cosa mai vista

Creat: Actualitzat:

En els anys que portem en això mai havíem vist res semblant. Antena 3 en l’estrena de l’onzena temporada de Tu cara me suena va rendir una agradable sessió de bany i massatge a TVE escollint com un dels temes a imitar Zorra de Nebulossa i amb els palmers del jurat desitjant-li la millor de les sorts en la pròxima Eurovisió 2024. I una consideració: Raquel Sánchez Silva va fer una versió bastant superior a l’original. Dit això, l’ara com ara millor programa d’entreteniment familiar que es pot veure en obert va apallissar en el sentit més literal de la paraula la competència. Va fer un 24,01 pel 10,7 que va assolir ¡De Viernes! de Tele 5 amb les ja pesades desgràcies del clan Campos. Pel que fa a l’estrena va ser tornar amb la mateixa cançó. El millor, l’espectacular posada en escena (es nota que hi ha pressupost), el bon rotllo entre tots i l’elevat nivell de tots els concursants. La part negativa, l’excessiva durada. El guanyador no es va saber fins a la una de la matinada, les massa autopromocions i l’histrionisme d’Àngel Llàcer ja no fa cap gràcia.