¿Qué pintaba Leticia en TCMS?

Creado: Actualizado:

Nuevo éxito, rotundo éxito, de Tu cara me suena, probablemente el mejor entretenimiento que puede verse, ahora mismo, en la pequeña pantalla: un 24,00 de audiencia con más de dos millones de espectadores ante el televisor. Dicho esto, somos conscientes de que nos estamos haciendo pesados en un hecho que, como canta el bolero, no tiene solución. Pasaban diez minutos de la una de la madrugada y aún no había comenzado la votación del jurado. Sin embargo, como ya es un mal irreversible con el que hay que convivir, o eso o dejar de ver el programa, hay que fijarse en otro detalle chirriante. Minutos antes de que Chenoa, Carlos Latre, Lolita y Àngel Llàcer dieran como ganador de la jornada a David Bustamante y a su imitación de Nino Bravo, apareció en el plató, para actuar, Leticia Sabater (Barcelona, 1966). La mujer que pasó de reina de los programas infantiles de la época a reina del friquismo con temas como La salchipapa, El polvorrón, Papa Noel, lléname el tanque o Esta Navidad me comeré un pibón. Solo se explica si va a concursar en la próxima edición.