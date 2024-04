¡Feliz aniversario, First Dates!

Creado: Actualizado:

Festejar los primeros ocho años de vida, televisivamente hablando, puede parecer que es poca cosa, pero conociendo cómo las gasta el medio capaz de cortar la cabeza de lo que sea y de quien sea a las pocas semanas, es toda una proeza digna de mención. Pues bien, eso es lo que le ha pasado a First Dates, el reality de citas a ciegas que viene emitiéndose en Cuatro desde el 17 de abril de 2016 con el incombustible todoterreno Carlos Sobera (Barakaldo, 1960) como anfitrión de ceremonias. Ya saben, las parejas escogidas aleatoriamente, sobre el papel, cenan, hablan y luego se dan, o no, la oportunidad de un segundo encuentro. De lunes a viernes son un fijo (ha habido especiales de verano, de sobremesa, e incluso de fin de semana) con una audiencia fiel, por encima de la media de la cadena, que ronda siempre los dos dígitos. Ahora, en pleno festejo, se han conocido interioridades por un concursante lenguaraz: viajes y estancias de hotel corren a cargo de First Dates y se pagan 60 euros por programa. El menú cuesta 20 que hay que abonar pero luego se recuperan.