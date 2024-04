Feliç aniversari, First Dates!

Creat: Actualitzat:

Celebrar els primers vuit anys de vida, televisivament parlant, pot semblar que és poca cosa, però coneixent com les gasta el mitjà capaç de tallar el cap del que sigui i de qui sigui al cap de poques setmanes, és tota una proesa digna d’esment. Doncs bé, això és el que li ha passat a First Dates, el reality de cites a cegues que s’emet a Cuatro des del 17 d’abril del 2016 amb l’incombustible totterreny Carlos Sobera (Barakaldo, 1960) com a amfitrió de cerimònies. Ja saben, les parelles escollides aleatòriament, sobre el paper, sopen, parlen i després es donen, o no, l’oportunitat d’una segona trobada. De dilluns a divendres són un fix (hi ha hagut especials d’estiu, de sobretaula, i fins i tot de cap de setmana) amb una audiència fidel, per sobre de la mitjana de la cadena, que s’acosta sempre als dos dígits. Ara, en plena celebració d’aniversari, s’han conegut interioritats per un concursant llenguallarg: viatges i estades d’hotel corren a càrrec de First Dates i es paguen 60 euros per programa. El menú en costa 20, que cal abonar, però després es recuperen.