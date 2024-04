En Mediaset aún se ríen ahora

Creado: Actualizado:

Ya habíamos escrito no hace mucho que en Prado del Rey no tenían nada claro qué hacer con su serie, cara por otra parte, Operación Barrio Inglés, un thriller de espionaje ambientado en la Segunda Guerra Mundial pero con Huelva como escenario reconvertida en una ciudad plagada de espías de todos los países beligerantes. No hubo paciencia tras su mísero estreno (un 5,0 pelado) y la pusieron en la nevera. Pero poco, porque este domingo la vuelven a poner en el escaparate. Y con un doble capítulo, cosa que podría entenderse más allá de que no habrá una segunda temporada, de que la quieren finiquitar lo antes posible. Pero es que en domingo, en idéntico horario, la serie de ficción va a tener que vérselas, no ya con el invencible Hermanos de Antena 3, que sigue ahí aguantando lo que le echen, sino con Conexión Honduras, uno de los muchos espacios satélite de Supervivientes de Tele 5 que, ahora mismo, es el único programa que funciona en la casa, gracias a la promoción exagerada del resto de la parrilla. En Mediaset, cuentan, aún se están riendo ahora.