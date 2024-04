A Mediaset encara riuen ara

Creat: Actualitzat:

Ja havíem escrit no fa gaire que a Prado del Rey no tenien gens clar què fer amb la seua sèrie, cara d’altra banda, Operación Barrio Inglés, un thriller d’espionatge ambientat en la Segona Guerra Mundial però amb Huelva com a escenari reconvertida en una ciutat plena d’espies de tots els països bel·ligerants. No hi va haver paciència després de la seua mísera estrena (un 5,0 pelat) i la van posar a la nevera. Però per poc temps, perquè aquest diumenge la tornen a posar a l’aparador. I amb un doble capítol, cosa que podria entendre’s més enllà que no hi haurà una segona temporada, que la volen liquidar com més aviat millor. Però és que aquest diumenge, en idèntic horari, la sèrie de ficció se les ha de veure, no ja amb l’invencible Hermanos d’Antena 3, que segueix allà aguantant el que li llancin, sinó amb Conexión Honduras, un dels molts espais satèl·lit de Supervivientes de Telecinco que, ara mateix, és l’únic programa que funciona a la casa, gràcies a la promoció exagerada de la resta de la graella. A Mediaset, diuen, encara riuen ara.