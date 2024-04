Una periodista perseverante

Creado: Actualizado:

Si alguna cosa, entre muchas otras virtudes, evidentemente, cabe reconocerle a Danae Boronat (Tarragona, 1985) es su perseverancia y su resistencia a levantarse cuando las cosas le han ido mal dadas. Tuvo un traumático adiós en un diario deportivo de tirada nacional, pudo presumir, en cambio, de ser la primera mujer en retransmitir un partido de la Primera División masculina, un hecho impensable hasta no hace demasiado tiempo. Fue el At. Madrid-Sevilla de la campaña 2018-2019. Luego fue la voz del Mundial femenino junto a Sara León, y ahí sigue narrando los partidos del Barça en Liga y Champions explicando las proezas de Alexia Putellas, Aitana Bonmatí, Mapi León y compañía. Y además desde hace un par de meses presenta el magacín de tarde, en el circuito catalán de La 2, L’altaveu. No es una tarea fácil porque es un caballo perdedor ante programas tan consagrados como TardeAR, de Tele 5; Y ahora, Sonsoles, de Antena 3; o el Planta baixa, de TV3. Pero ella no se arredra. Minoría de espectadores, sí, pero selecta. Y con eso, que no es poco, tiene bastante.