Una periodista perseverant

Creat: Actualitzat:

Si alguna cosa, entre moltes altres virtuts, evidentment, s’ha de reconèixer a Danae Boronat (Tarragona, 1985) és la seua perseverança i la seua resistència a aixecar-se quan les coses li han anat mal dades. Va tenir un traumàtic adeu en un diari esportiu de tirada nacional, va poder presumir, en canvi, de ser la primera dona a retransmetre un partit de la Primera divisió masculina, un fet impensable fins no fa gaire temps. Va ser l’At. Madrid-Sevilla de la campanya 2018-2019. Després va ser la veu del Mundial femení amb Sara León, i allà continua narrant els partits del Barça en Lliga i Champions explicant les proeses d’Alèxia Putellas, Aitana Bonmatí, Mapi León i companyia. I a més des de fa un parell de mesos presenta el magazín de tarda, al circuit català de La 2, L’altaveu. No és una tasca fàcil perquè és un cavall perdedor davant de programes tan consagrats com TardeAR, de Telecinco; Y ahora, Sonsoles, d’Antena 3; o el Planta baixa, de TV3. Però ella no s’esporugueix. Minoria d’espectadors, sí, però selecta. I amb això, que no és poc, en té prou.