Carlos Latre, la última bala

Están avisados. Tras el verano, el mundillo televisivo va a vivir “la madre de todas las batallas” por la audiencia en el denominado access al prime time (¡cuanto anglicismo para denominar a la franja de las diez de la noche!). El caso es que para combatir al hasta ahora imbatible Pablo Motos en su Hormiguero de Antena 3, TVE movió ficha para fichar, a precio de oro, a David Broncano. Lo ha hecho tras sangre, sudor, lágrimas y millones de euros y con muchos cadáveres en la sala de juntas. Sí, pero objetivo logrado. Pero Telecinco, que también anda como loco para acceder al liderato, ha convencido a Carlos Latre, el eterno juez en Tu cara me suena para que presente un show en su misma franja horaria para intentar ser el número uno. No será fácil, no, pero lo va a intentar. O sea, que al loro que la cosa va a venir la mar de entretenida.NOTA. En el Boig de ayer le adjudicamos, por error, el apellido Mas a Guillem Roma, el autor del aplaudido jingle televisivo sobre la conmemoración del centenario de Telefónica. Y además, con raíces leridanas.