Carlos Latre, l’última bala

Estan avisats. Després de l’estiu, el món televisiu viurà “la mare de totes les batalles” per l’audiència en el denominat access al prime time (la franja de les deu de la nit està farcida d’anglicismes!). El cas és que per combatre al fins ara imbatible Pablo Motos en el seu El Hormiguero d’Antena 3, TVE va moure fitxa per fitxar, a preu d’or, David Broncano. Ho ha fet després de sang, suor, llàgrimes i milions d’euros i amb molts cadàvers a la sala de juntes. Sí, però objectiu aconseguit. Però Telecinco, que també va com un boig per accedir al lideratge, ha convençut Carlos Latre, l’etern jutge a Tu cara me suena, perquè presenti un xou en la mateixa franja horària per intentar ser el número u. No serà fàcil, no, però ho intentarà. O sigui, que alerta que la cosa serà la mar d’entretinguda.NOTA. En el Boig d’ahir vam adjudicar, per error, el cognom Mas a Guillem Roma, l’autor de l’aplaudit jingle televisiu sobre la commemoració del centenari de Telefónica. I a més, amb arrels lleidatanes.