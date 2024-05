Pero, ¿es que nadie lo ve?

Creado: Actualizado:

Sí, es cierto. A estas alturas del partido lo realmente sorprendente es que este tipo de cosas aún nos sorprendan, y disculpen la redundancia. Existen en el submundo televisivo, enquistados en el lodazal más amarillento, una serie de personajes que no tendrían razón de existir de no ser por su facilidad para generar exclusivas, que en el fondo no interesan a nadie, pero que sirven para retroalimentar a tantos y tantos programas que viven de ello. Es como un círculo vicioso, un eterno bucle, del que nadie tiene el más mínimo interés por salir. La (pen) última historia la han protagonizado José María Almoguera (por si no lo saben, el hijo de Carmen Borrego) y Paola Olmedo, que no sabe a ciencia cierta que es del primero. Estaban casados y con un hijo, de muy corta edad en común. Pero de repente vendieron la exclusiva en una revista (en Hola no, en las de lowcost) de su separación. Trifulcas en los platós con toda la familia Campos-Borrego en efervescencia. Ahora los han pillado en Andorra (foto) la mar de contentos y felices durante el puente del Primero de Mayo. ¿Disfrutando de la mordida?