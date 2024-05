Però, és que ningú no ho veu?

Creat: Actualitzat:

Sí, és cert. A aquestes alçades del partit el realment sorprenent és que aquest tipus de coses encara ens sorprenguin, i disculpin la redundància. Hi ha en el submon televisiu, enquistats al fangar més groguenc, una sèrie de personatges que no tindrien raó d’existir si no fos per la seua facilitat per generar exclusives, que en el fons no interessen a ningú, però que serveixen per retroalimentar tants i tants programes que viuen d’això. És com un cercle viciós, un etern bucle, del qual ningú no té el més mínim interès de sortir. La (pen)última història l’han protagonitzat José María Almoguera (per si no ho saben, el fill de Carmen Borrego) i Paola Olmedo, que no sap del cert que és del primer. Estaven casats i amb un fill, de molt curta edat en comú. Però de sobte van vendre l’exclusiva en una revista (a Hola no, a les de low-cost) de la seua separació. Baralles als platós amb tota la família Campos-Borrego en efervescència. Ara els han agafat a Andorra (a la foto) la mar de contents i feliços durant el pont del Primer de Maig. Gaudint de la mossegada?