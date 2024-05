TV3 fue, de largo, la mejor

Creado: Actualizado:

Cuando tocan elecciones, las televisiones tocan zafarrancho de combate, salvo Mediaset, que sigue a su bola con Supervivientes (Telecinco) o First Dates (Cuatro), para informar más y mejor de los comicios a sus espectadores convirtiendo las parrillas, a partir de las ocho de la tarde, en espacios monotemáticos sin reparar en gastos de grafismos, conexiones en directo y sesudos politólogos analizando los resultados del derecho y del revés. Además de Lleida TV, que cumplió con creces su cometido, en casa nos quedamos con TV3. Ariadna Oltra, Toni Cruanyes y Xavi Coral no se dejaron nada en el tintero, pero nos gustó sobremanera la experimentada Raquel Sans con una recreación virtual de la sala del Parlament explicando cómo iban repartiéndose los escaños y los asientos a medida que avanzaban los escrutinios. La 1 no estuvo mal con un arranque de la Sagrada Familia a vista de dron, pero lo estropearon todo en los grafismos al emperrarse en nombrar a “Cataluña” con eñe. Y La Sexta, todo periodismo, abrumó con tantos datos y dardos al independentismo.