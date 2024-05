El bote de ‘Pasapalabra’

Creado: Actualizado:

El bote, el premio gordo de Pasapalabra, el emblemático concurso de Antena 3, es como el Guadiana, aparece y desaparece a conveniencia de Atresmedia. Es lógico. No puede darse con demasiada frecuencia, porque las cantidades irrisorias no generan audiencia, pero tampoco retrasarse demasiado porque el personal puede cansarse, pensar que la cadena no puede soportar tamaños dispendios y dejar de seguir el programa. Además, como el espacio está grabado desde hace semanas, con cláusula de confidencialidad incluida, pueden colocar el importante en el prime time, como sucedió este miércoles, colocándolo pasadas las diez de la noche, inmediatamente después de El Hormiguero. O sea, viendo la parrilla, sorpresa ninguna más allá de ver cuál de los dos eternos aspirantes se llevaba El Rosco y los 1.816.000 euros de premio. El ganador fue Óscar Díaz (Madrid, 1971), derrotando al eterno aspirante Moisés Laguardia (Zaragoza, 1985, aunque afincado en La Rioja). Óscar se suma a los otros seis concursantes que se llevaron más de un millón de premio.