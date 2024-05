Tamara Falcó es que no para

Creado: Actualizado:

Tamara Falcó (Madrid, 1981) pertenece a esa escogida, cada vez más numerosa, la verdad, clase social que ha encontrado en una forma holgadísima de vivir a base de no dar un palo al agua salvo proporcionar exclusivas en revistas del corazón, reinar en las redes sociales e ir pasando de un plató televisivo al otro cobrando, claro está, pingues beneficios. El caso es que la aristocrática hija del marqués de Griñón y de Isabel Preysler acaba de fichar por Mediaset para ser jurado de la próxima temporada de Got Talent junto a Paula Echevarría, Risto Mejide y Florentino Fernández sustituyendo a Edurne, que, en un cambio de cromos, se ha ido a Atresmedia para sentarse como coach en la siguiente etapa de La Voz Kids. Tocó correcto de no ser por un pequeño gran detalle. Tamara es fija, un día a la semana, en la tertulia de El Hormiguero con Pablo Motos. Y la cadena de San Sebastián de los Reyes le ha dicho que escoja. O con ellos o con la competencia. Con las dos, imposible, por aquello del conflicto de competencias. Lo de Telecinco ya es oficial (foto). Lo otro, ya veremos.