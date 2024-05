Más que invitado, ya es fijo

Creado: Actualizado:

Cada vez que viene a Madrid, para lo que sea aunque casi siempre su presencia obedece a promocionar su último trabajo cinematográfico, en la agenda del actor Will Smith siempre está marcado en rojo el visitar el plató de El Hormiguero de Antena y echarse unas risas con su ya gran amigo Pablo Motos. Poca broma. Con la del miércoles pasado ya son nueve las veces que se ha sentado en la mesa junto a Trancas y Barrancas. No nos extraña. El presentador valenciano (Requena, 1965) es un consumado masajista que le hace un trabajo adulador que es puro arte. Will Smith, que ya muestra un aceptable castellano en directo, habla de sus cosas, esta vez de la enésima entrega de Bad Boys, un buddy film que no parece tener fin, y acepta todos los juegos, algunos ciertamente absurdos, que le propone Motos. Pero es que a la audiencia le entusiasma. Un 17,5 con más de dos millones de espectadores. Por cierto, ¿sabían que Pablo Motos ganó como compositor el festival de Benidorm de 1993 con Sabed amigos interpretado por Romero y sus amigos? Y él hizo los coros en el escenario. Ya lo saben.